Организаторы ТЭФИ могут ввести специальную номинацию для военкоров

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Специальная номинация для военных корреспондентов может появиться в Национальной телевизионной премии ТЭФИ. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Работа военных корреспондентов будет оцениваться. Вопрос только [в том], и сейчас мы это обсуждаем, в общих номинациях или специальной", – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас завершается работа над перечнем номинаций и организаторы обсуждают тему о новой номинации "очень серьезно".

Сам же Швыдкой считает, что нужно сделать специальную линейку номинаций, так как освещение специальной военной операции сегодня многожанровое.

Ранее Швыдкой сообщил, что количество номинаций Национальной телевизионной премии ТЭФИ увеличится. Он заявил, что подобное решение необходимо, чтобы охватить все многообразие телевизионного процесса, так как он расширился из-за проведения спецоперации России на Украине.