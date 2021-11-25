Телеканал Москва 24 получил награду на конкурсе "ТЭФИ-Регион"

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"
В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей 20-го, юбилейного конкурса "ТЭФИ-Регион".
Документальный фильм "Москва с точки зрения: курьер" канала Москва 24 (производство ООО "Арт Медиа Групп") получил бронзового "Орфея" и золотой диплом победителя в номинации "Телевизионный документальный фильм".
В этом году конкурс "ТЭФИ-Регион" проводился по 18 конкурсным номинациям, которые делились на два тематических направления – "Информационное телевещание" и "Просветительское и развлекательное телевещание". В конкурсе участвовало 428 работ.
Премия "ТЭФИ" была учреждена 21 октября 1994 года. Она является индустриальной телевизионной премией, ежегодно присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств.
В июне этого года телеканал Москва 24 победил в двух номинациях: "Лучшая ведущая" и "Лучший региональный телеканал" в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч". Статуэтку лучшей ведущей получила Мария Рыбакова.
Премию вручали в 25 номинациях, в числе которых "Телеканалы: сериалы", "Научно-популярный телеканал", "Музыкальный телеканал", "Женский телеканал" и другие.
"Золотой луч" – конкурс среди телеканалов, транслируемых посредством спутниковых, кабельных и интернет-операторов на русском языке на территории России и за рубежом. В состав жюри входят отечественные журналисты и общественные деятели. Состав номинаций ежегодно определяет Организационный комитет премии.
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