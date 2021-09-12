Собянин поздравил телеканал Москва 24 с юбилеем

Фото: vk.com/mossobyanin

В праздничные выходные 11 и 12 сентября день рождения отмечают не только столица и Московское центральное кольцо. Свой юбилей также празднует телеканал Москва 24. С 10-летием редакцию на своей странице во "ВКонтакте" поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Поздравляю с 10-летием Москва 24!", – написал градоначальник. – "Вас смотрят, слушают, читают и цитируют больше 10 миллионов человек. Вы стали голосом Москвы!".

Глава столицы отметил, что сотрудники редакции всегда оказываются первыми там, где происходят самые важные события.

"Всегда на связи со зрителем – даже в подземке. Во время ЧМ-2018 именно вы показывали матчи в метро", – подчеркнул Собянин. – "Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых интересных проектов!"

Ранее редакция "Москва Медиа" получила три награды премии "ТЭФИ-Мультимедиа". Новая награда появилась только в этом году. Ее вручают за высшие достижения в области журналистики.