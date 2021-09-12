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Редакция "Москва Медиа" получила три награды премии "ТЭФИ-Мультимедиа".
Новая награда появилась только в этом году. Ее вручают за высшие достижения в области журналистики.
В жюри вошли эксперты Академии Российского телевидения и Союза журналистов России. Объединенная редакция "Москва Медиа" получила три награды.
В рамках номинации "Социальная акция, Диджитал СМИ" был награжден специальный проект сайта Москва 24 "Домашнее насилие".
В номинации "Ведущий информационной программы, Телевидение" награды удостоился Иван Базанов за программу "Новости" на телеканале Москва 24.
В категории "Авторская программа, Диджитал СМИ" были отмечены программа "Теона Контридзе – О любви, музыке и Грузии" с Давидом Виннером, YouTube-канал "Историс – Откройте, Давид!".
Позже Мария Захарова поздравила ведущего Ивана Базанова с победой на "ТЭФИ-Мультимедиа". Она опубликовала в телеграм-канале фотографии с церемонии награждения и студии Москвы 24.
Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
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