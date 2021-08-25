40% москвичей не хотят возвращаться с удаленки в офисы

40% москвичей не хотят возвращаться с удаленки в офис. Об этом говорят результаты опроса, который провел портал "Работа.ру".

Респонденты даже готовы потерять часть заработка, лишь бы не тратить время на дорогу, обеды и разговоры с соседями по кабинету.

29% согласны лишь иногда появляться в офисе, допустим, пару раз в неделю. А 30% высказались за то, чтобы вернуться к обычному режиму работы – им не хватает живого общения и требуется смена обстановки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.