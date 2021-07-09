"Мегаполис технологий". Транспортный каркас

До 2024 года в Москве планируется завершить формирование современного единого транспортного каркаса. К этому времени будут достроены Большая кольцевая линия метро, открыто движение по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4, а также будет запущена система скоростных хордовых магистралей.
Приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры города на ближайшие годы останется строительство метро. Так, в ближайшие два года планируется построить 58 километров линий, 24 станции и 3 электродепо. Конечной задачей программы развития сети метро является обеспечение 90% москвичей подземкой в шаговой доступности.
Другим направлением работы является развитие железнодорожного транспорта. Так, с начала этого года открылись 3 платформы на разных маршрутах МЦД. Также до конца 2021 года планируется достроить еще 8 остановочных пунктов.
Кроме того, в ближайшее время будет запущено движение по Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хордам, а также по Южной рокаде. В настоящее время готово уже порядка 60% дорог, что составляет 190 километров.
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