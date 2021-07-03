В Москве 8-10 июля будет перекрыт участок в проезде Девичьего поля

14:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице с 8 по 10 июля будет перекрыт участок в проезде Девичьего Поля. Перекрытия вводятся для проведения мероприятия, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"На участок от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка невозможно будет заехать с 9 утра до 13:30 каждый день – 8, 9 и 10 июля", – говорится в сообщении.
Как уточняется, на данном участке будет действовать полное перекрытие.
Ранее сообщалось, что участок Гольяновского проезда на востоке Москвы перекрыт по 31 августа в связи со строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская". Так, на участке Гольяновского проезда от дома 3/1 по Семеновской набережной до владения 5, строение 1 в Гольяновском проезде перекрыто движение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: