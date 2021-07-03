В Москве 8-10 июля будет перекрыт участок в проезде Девичьего поля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице с 8 по 10 июля будет перекрыт участок в проезде Девичьего Поля. Перекрытия вводятся для проведения мероприятия, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На участок от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка невозможно будет заехать с 9 утра до 13:30 каждый день – 8, 9 и 10 июля", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на данном участке будет действовать полное перекрытие.

Ранее сообщалось, что участок Гольяновского проезда на востоке Москвы перекрыт по 31 августа в связи со строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская". Так, на участке Гольяновского проезда от дома 3/1 по Семеновской набережной до владения 5, строение 1 в Гольяновском проезде перекрыто движение.