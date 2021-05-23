Участок Гольяновского проезда перекроют с 25 мая по 31 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Гольяновского проезда на востоке Москвы перекроют с 25 мая по 31 августа в связи со строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"В связи со строительством ТПУ на станции метро "Электрозаводская" на участке Гольяновского проезда от дома 3/1 по Семеновской набережной до владения 5, строение 1 в Гольяновском проезде будет перекрыто движение. Ограничение будет действовать с 25 мая по 31 августа", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей на участках Лосиноостровской улицы ограничат с 24 мая по 30 августа в связи со строительством Северо-Восточной хорды (СВХ).