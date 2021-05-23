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Транспорт

20:55

Движение на Лосиноостровской улице ограничат с 24 мая по 30 августа

транспорт перекрытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение автомобилей на участках Лосиноостровской улицы ограничат с 24 мая по 30 августа в связи со строительством Северо-Восточной хорды (СВХ). Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

"Перекрытия и ограничения движения вводятся в связи с проведением работ по строительству Северо-Восточной хорды", – говорится в сообщении.

Так, с 24 мая по 15 августа движение полностью перекроют на участке Лосиноостровской улицы от дома 27, строение 1 до Проектируемого проезда №6327. Ограничение будет действовать круглосуточно.

Также ограничения введут:

  • на пересечении Лосиноостровской улицы и съезда с СВХ у дома 27, строение 2 (с 24 мая по 30 августа с 1:30 до 5:30);
  • на съезде с СВХ на Лосиноостровскую улицу в районе владения 30А, строение 6–8 по Лосиноостровской улице (с 24 мая по 30 июля с 1:30 до 5:30);
  • на съезде с СВХ на Лосиноостровскую улицу от владения 30А, строение 6–8 по Лосиноостровской улице до Лосиноостровской улицы (с 24 мая по 30 июля с 1:30 до 5:30);
  • на Лосиноостровской улице от дома 24А, строение 1 до дома 27, строение 2 (с 24 мая по 30 августа круглосуточно);
  • на съезде с СВХ на Лосиноостровскую улицу от дома 24А, строение 3 по Лосиноостровской улице до Лосиноостровской улице (с 24 мая по 30 августа круглосуточно).

Ранее стало известно, что с 15 мая по 17 июля из-за дорожных работ ограничат движение на бульваре Маршала Рокоссовского. Ограничения будут действовать на одной полосе, также частично будет ликвидировано парковочное пространство.

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