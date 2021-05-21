Движение на участках Дмитровского шоссе ограничат с 28 мая

12:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Движение транспорта на участках Дмитровского шоссе будет ограничено в ночное время с 28 мая по 6 июня в связи со строительством станции метро "Лианозово", сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
"Вводятся ограничения движения в связи со строительством станции метро "Лианозово", – говорится в сообщении.
Там пояснили, что в период с 28 по 31 мая ограничения будут действовать на участке Дмитровского шоссе в районе дома 155, корпуса 1. С 1 по 6 июня движение ограничат в районе дома 110, строения 73.
Также ограничения коснутся Дубининской улицы. Там они будут действовать в период с 23 по 28 июня на участке в районе дома 114А, строения 1 по Дмитровскому шоссе.
Все ограничения будут действовать в ночное время: с 01:30 до 05:30.
Ранее стало известно, что с 15 мая по 17 июля из-за дорожных работ ограничат движение на бульваре Маршала Рокоссовского. Ограничения будут действовать на одной полосе, также частично будет ликвидировано парковочное пространство.
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