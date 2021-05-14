Два перекрестка возле станции метро "Некрасовка" перекроют с 23 мая по 27 августа

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С 23 мая по 27 августа перекроют два перекрестка возле станции метро "Некрасовка". Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Причиной перекрытия станет строительство нового транспортно-пересадочного узла.

Кроме того, в указанный период будут полностью перекрыты пересечения улицы Рождественская с улицей Сочинская и улицей Липчанского.

Ранее стало известно, что с 15 мая по 17 июля из-за дорожных работ ограничат движение на бульваре Маршала Рокоссовского. Ограничения будут действовать на одной полосе, также частично будет ликвидировано парковочное пространство.

В районе дома 19/16 движение ограничат с 1 по 17 июля. Все изменения будут действовать круглосуточно.