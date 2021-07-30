"Мегаполис технологий". Освещение

Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Каждый вечер в столице зажигается почти миллион светильников.

Технический надзор за всем наружным освещением города осуществляют специалисты ГУП "Моссвет". Они следят за объектами от дорожных фонарей до архитектурной подсветки, а также контролируют состояние иллюминации.

Одна из основных задач специалистов состоит в том, чтобы проверить, насколько хорошо освещены дороги, ведь от этого зависит безопасность автомобилистов и пешеходов. В зависимости от интенсивности движения каждая дорога получает свою классификацию: А, Б и В.

Ежегодно они проходят инспекцию. Для проверки магистралей специалисты Моссвета пользуются "яркомером". Это цифровая камера, которая измеряет уровень яркости дорожного покрытия.

Еще один прибор, которым пользуются инженеры, – люксметр. С его помощью замеры делают на детских площадках, в парках, скверах, квартирах. Для каждого объекта прописана своя норма освещенности.

Жители столицы часто просят проверить и освещенность дворов. В подавляющем большинстве случаев специалисты не выявляют никаких нарушений. Главные дороги они проверяют вне зависимости от обстоятельств, а на остальные объекты выезжают в основном по заявкам.

Всего за 2020 год работники Моссвета провели 2 760 проверок. Несмотря на то, что под контролем специалистов находится огромная территория, за смену в среднем они успевают выполнить четыре–пять заявок.