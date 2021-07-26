На Большой Спасской улице ограничат движение в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На участке улицы Большой Спасской ограничат движение с 1 по 30 августа. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.

"На улице Большой Спасской ограничат движение с 1 августа в связи с проведением инженерных работ", – говорится в сообщении.

Рабочими будет частично занята одна полоса с закрытием местного проезда на участке улицы в районе дома 25.

Ранее движение временно ограничили в четырех районах Москвы в связи с закрытием участка Сокольнической линии с 16 июля по 9 августа. Схему проезда изменили в Раменках, Хамовниках, Проспекте Вернадского и Тропарево-Никулино.