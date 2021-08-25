На mos.ru заработал сервис проверки статуса заявок на электронное голосование

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На mos.ru открылся сервис проверки статуса заявок на электронное голосование, которое пройдет в Москве с 17 по 19 сентября. Пользователи, подавшие заявление на участие в онлайн-голосовании, смогут проверить, включены ли они в список электронных избирателей.
Благодаря такому сервису видны все изменения, которые происходят с заявлениями на участие в онлайн-голосовании, поданными на mos.ru. Данные фиксируются в блокчейне, что гарантирует их неизменность и прозрачность. Все они поступают в систему в обезличенном виде.
Чтобы проверить статус заявления, необходимо ввести его уникальный номер, полученный при отправке. Он есть в уведомлениях в личном кабинете на mos.ru или в электронных письмах.
Специалисты предупреждают, что на обновление информации в сервисе может потребоваться время, так как при поступлении информации проводится ее проверка: данные пользователя сопоставляют с федеральной базой избирателей.
Пользователь сможет найти информацию о результатах проверки заявления в уведомлениях в личном кабинете на mos.ru и в электронной почте.
Ранее стало известно, что российские граждане на предстоящих выборах в Госдуму получат возможность проголосовать более чем в 140 странах. Представитель МИД РФ отметил, что, по некоторым данным, за рубежом живут свыше 2 миллионов россиян. При этом в выборах обычно участвуют порядка 200–300 тысяч человек.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование, в котором смогут принять участие зарегистрированные в Москве граждане РФ старше 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru.
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