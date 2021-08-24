В Москве показали квартиры, которые будут разыграны среди участников онлайн-голосования

В эфире телеканала Москва 24 показали одну из квартир, которую разыграют среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в рамках программы "Миллион призов – #ВыбираемВместе".

Разыгрываемые квартиры находятся в разных районах Москвы. Все они расположены в новых жилых комплексах, и в них предусмотрена чистовая отделка.

Всего среди участников ДЭГ разыграют 100 машин и 20 квартир. Чтобы стать участником акции, надо записаться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября, принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября и дождаться розыгрыша. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.