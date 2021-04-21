Байден назвал справедливым вердикт по делу Джорджа Флойда

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Президент США Джо Байден посчитал обвинительный вердикт коллегии присяжных по делу о смерти Джорджа Флойда справедливым.

Такое мнение он высказал в ходе телефонного разговора с семьей погибшего. Разговор опубликовал в Twitter адвокат семьи Бен Крамп.

"Ничто не сможет полностью все это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость", – сказал Байден.

В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо также остался доволен вынесенным приговором.

"Это хорошие новости, что мы увидели тот вердикт, на который люди рассчитывали", – сказал он в эфире телеканала CBS.

Суд присяжных в США ранее признал экс-полицейского Дерека Шовина в непредумышленном убийстве и причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание по этим статьям составляет 40 лет тюремного заключения. Приговор Шовину вынесут примерно через восемь недель.

Ранее судмедэкспертиза признала, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании. Однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление наркотических веществ.

Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий резонанс и протесты против полицейского насилия в отношении темнокожих в мире.