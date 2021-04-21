В США присяжные вынесли вердикт по делу Джорджа Флойда

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Фото: AP/Pool Court TV
Суд присяжных в США вынес вердикт в отношении экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось убийство Джорджа Флойда.
Судья сообщил, что Шовин признан виновным в непредумышленном убийстве, а также в причинении смерти по неосторожности, передает CNN.
Максимальное наказание по этим статьям составляет 40 лет тюремного заключения. Приговор Шовину вынесут примерно через восемь недель.
Ранее судмедэкспертиза признала, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании.
Однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление наркотических веществ.
Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий резонанс и протесты против полицейского насилия в отношении темнокожих в мире.
Активисты окружили суд, где идет заседание по делу об убийстве Джорджа Флойда
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