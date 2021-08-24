Талибы заявили о запрете эвакуации из Кабула после 31 августа

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Представители движения "Талибан" (террористическое движение, запрещено в РФ) заявили о том, что эвакуация из Кабула после 31 августа будет запрещена. Об этом сообщает RT.
"Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа", – заявил официальный представитель радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид.
Ранее президент США Джо Байден направил директора ЦРУ в Кабул, чтобы провести там эвакуационную операцию. В агентстве отказались предоставить комментарии, однако предполагается, что на встрече поднималась тема продления сроков вывоза американских граждан из Афганистана.
Накануне талибы назвали 31 августа "красной линией" для вывода войск США. Отмечалось, что США и Британия не получат дополнительное время для вывода войск из Афганистана. Представитель радикального движения "Талибан" Сухейл Шахин добавил, что задержка эвакуации военных этих стран вызовет недоверие.
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