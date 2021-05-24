В США проходят мероприятия в память об убитом Джордже Флойде

Сотни человек вышли на марш памяти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Демонстранты начали шествие от здания суда, скандировали лозунги и несли пустой гроб в память обо всех погибших в борьбе с расизмом.

Джордж Флойд погиб от рук полиции при жестком задержании. Его смерть привела к многотысячным протестам в Европе и Америке и новому старту для движения Black Lives Matter.

Кадры задержания тогда выложили в Сеть. Полиция проигнорировала крики мужчины о том, что он задыхается. В результате, задержанный погиб. Полицейского суд признал виновным, приговора пока нет.

25 мая с семьей погибшего встретится президент США Джо Байден. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.