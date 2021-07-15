Аналитики рассказали об альтернативах льготной ипотеке в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Аналитики в сфере недвижимости рассказали, какие альтернативы льготной ипотеке существуют в Москве, сообщает газета "Известия".

Главные из них – это расширенная программа семейной ипотеки, совместное субсидирование ставок от банков и застройщиков или покупка жилья на вторичном рынке.

Эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко рассказал, что в новостройках москвичи могут купить квартиру по программам семейной ипотеки. Он напомнил, что такой вариант теперь доступен семьям и с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Они могут взять квартиру под 6% годовых на сумму не более 12 миллионов рублей.

Руководитель аналитического центра компании "Циан" Алексей Попов сообщил, что в конце года снизится спрос на первичном рынке и появятся новые программы лояльности, к примеру скидки к праздникам.

Оба специалиста считают, что альтернативой льготной ипотеке может стать покупка недвижимости в новостройке по программам субсидирования ставок, которые реализуют банки и застройщики.

Гордейко добавил, что можно рассматривать и вторичное жилье, где рост цен заметно ниже. Директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий подчеркнул: программа показала, что ставки до 6,5% – это достаточно комфортный уровень для заемщика.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021 года в России выдали 936 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,69 триллиона рублей. В сравнении с первым полугодием 2020 года число выданных ипотечных кредитов увеличилось на 44% в количественном выражении и на 74% – в денежном.

В июне каждый третий ипотечный кредит оформлен с господдержкой. Только за месяц банки страны выдали 178 тысяч ипотечных кредитов (+40% к июню прошлого года) на 540–545 миллиардов рублей (+80%). В рамках общефедеральных льготных ипотечных программ люди взяли порядка 58 тысяч кредитов на 213 миллиардов рублей.