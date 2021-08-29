Свыше 500 тыс пассажиров принял Северный речной вокзал с момента открытия навигации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Обновленные причалы Северного речного вокзала приняли свыше 500 тысяч пассажиров с начала навигации, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За период с 24 апреля отмечено более 8 тысяч подходов судов круизных и прогулочных направлений, пассажиропоток составил свыше 500 тысяч человек. Основной трафик ожидаемо приходится на прогулочные маршруты – в выходные дни каждый час отправляется по шесть теплоходов", – отметил вице-мэр.
Бирюков напомнил, что в рамках масштабной реконструкции Северного речного вокзала обновили 17 причалов, из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные – для стоянки прогулочных судов.
По словам заммэра, специалисты в кратчайшие сроки провели работы по углублению и укреплению дна, капитально отремонтировали подпорную стенку причалов и лестничных сходов, проложили кабельную канализацию, трубопровод, обустроили павильоны досмотра.
Бирюков уточнил, что в настоящее время причалы могут одновременно принять 34 судна.
Ранее сообщалось, что речной трамвайчик, который следует по маршруту от Северного речного вокзала до причала Захарково, запустили после перерыва. Пассажиры могут добраться с одного берега до другого за 10 минут, на машине или метро этот путь займет более 40 минут. На теплоход "Москва-1" можно сесть на причале № 9, а оплатить дорогу можно картой "Тройка" или в кассе на набережной. Стоимость проезда составляет 42 рубля.
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