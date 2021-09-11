Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День города. Вместе с градоначальником в церемонии приняли участие представители волонтерских и молодежных организаций столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка, которые затем установили перед Вечным огнем.

Мэр поправил ленты на венке, почтил память погибших в боях за родину солдат.

Ранее Сергей Собянин и Владимир Путин приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню города, в концертном зале "Зарядье".

Президент поблагодарил москвичей и жителей города за терпение и стойкость, а также волонтеров, которые всегда оказывают помощь людям. Путин отметил, что Москва не застыла в степенной торжественности, а живет в "ускоренном ритме созидания".

