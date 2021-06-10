Телеканал Москва 24 стал победителем конкурса "Золотой луч"

Фото: Москва 24/Маша Рыбакова

В столице вручили награды Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч".

Телеканал Москва 24 победил в двух номинациях: "Лучшая ведущая" и "Лучший региональный телеканал". Статуэтку лучшей ведущей получила Мария Рыбакова.

В этом году премию вручали в 25 номинациях, в числе которых "Телеканалы: сериалы", "Научно-популярный телеканал", "Музыкальный телеканал", "Женский телеканал" и другие.

Лучшей в номинации "Познавательный телеканал" признана "Моя планета", лучшим киноканалом стал "Мосфильм. Золотая коллекция", а телеканал "Доктор" был отмечен за своевременное и беспристрастное информирование в период пандемии.

"Золотой луч" – конкурс среди телеканалов, транслируемых посредством спутниковых, кабельных и интернет-операторов на русском языке на территории России и за рубежом. В состав жюри входят отечественные журналисты и общественные деятели. Состав номинаций ежегодно определяет Организационный комитет премии.

Победителей выбирают по территории вещания канала, объему аудитории и программам собственного производства, а также по среде распространения, оригинальности идеи канала и по разнообразию программ.

Премия учреждена в 2009 году национальной ассоциацией телерадиовещателей (НАТ). Ее цель состоит в том, чтобы определять стандарты качества в области создания тематических программ и каналов, а также содействовать развитию индустрии и стимулировать маркетинговую активность и позиционирование телеканалов.

Телеканал Москва 24 отметился в премии "Золотой луч" и в 2019 году. Тогда он победил в номинации "Телеканалы: информация и публицистика". Награду принял генеральный директор холдинга "Москва Медиа" Игорь Шестаков.

