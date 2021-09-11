Москвичам рассказали о погоде в День города

07:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Облачная с прояснениями погода ожидается в столичном регионе в субботу, 11 сентября. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
По прогнозам синоптиков, Москва и область вновь окажутся под влиянием антициклона. При этом осадков в течение дня не ожидается.
"Максимальная температура в Москве 18–20, по области 15–20 градусов (тепла. – Прим. ред.)", – говорится в материале.
Там также уточняется, что днем в столице будет дуть северо-западный ветер порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 750 миллиметров ртутного столба.
"Относительная влажность около 70%", – добавляется на портале.
Синоптики подытоживают, что в День города в Москве установится комфортная погода. Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе останется в климатической норме, что будет благоприятно для метеозависимых людей.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании.
По данным метеоролога, с 15 сентября температура воздуха в городе понизится сразу на 10 градусов. Вильфанд подчеркнул, что в столичном регионе начнется настоящая осенняя погода.
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице в День города
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