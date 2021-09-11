Москвичей предупредили о резком похолодании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Похолодание прогнозируется в ряде регионов центральной и северо-западной части России с 15 сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Специалист предупредил, что со среды температура воздуха в Москве понизится сразу на 10 градусов. По мнению Вильфанда, в столичном регионе начнется настоящая осенняя погода.

"Будет облачно, небольшой дождик, ночные температуры – от 4 до 9 градусов, дневные – от 9 до 14 градусов", – рассказал метеоролог.

Похолодание также придет в Ленинградскую, Новгородскую и Ярославскую области, в республику Коми и другие регионы севера Европейской России. По словам Вильфанда, там наступит глубокая осень.

Специалист спрогнозировал, что такая погода будет господствовать в указанных регионах минимум до конца рабочей недели.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что к понедельнику, 13 сентября, горожане попадут в "климатическое прошлое". В этот день температурный фон в столице будет больше соответствовать маю – июлю, пояснил он.

Синоптик добавил, что воздух прогреется до +24 градусов тепла, однако ко вторнику, 14 сентября, температура вновь понизится до +16 градусов, ожидаются дожди.