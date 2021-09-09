Москвичам пообещали возвращение в "климатическое прошлое"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что к понедельнику москвичи окажутся в "климатическом прошлом", когда температурный фон будет соответствовать маю-июлю. По словам специалиста, воздух прогреется до 24 градусов тепла, но уже во вторник температура упадет до 16 градусов, пойдут дожди, сообщает ТАСС.
"К понедельнику потепление выйдет на пик: с + 18-20 до + 22-24. Москвичи попадут назад в климатическое прошлое – в период с мая по июль. В небе ожидается немало облаков из-за сыпучего барического поля, время от времени они будут чередоваться с солнцем", – пояснил специалист.
Тишковец также предупредил, что погода начнет кардинально портиться с приближением вторника. Из-за циклона похолодает и начнутся осенние дожди.
"К середине недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до + 5-10 градусов, днем до + 9-14", – добавил он.
Ранее врач-кардиолог Ирина Болгова рассказала о том, как метеозависимым людям пережить осень.
Специалист заявила, что метеочувствительность некоторых людей не миф. В частности, на сегодняшний день на мигрени, связанные с метеочувствительностью, жалуются порядка 40% населения России. По ее словам, человеческий организм реагирует не только на "температурные качели", но и на повышенное давление, антициклоны, магнитные бури, ветер и фазы Луны.
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