Классическое бабье лето ожидает москвичей в последней декаде сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве наступит классическое бабье лето. По словам специалиста, это произойдет в последней декаде сентября с приходом в столицу "скандинавца", сообщает РИА Новости.
"Надежды на длительный период теплой и сухой погоды остаются. Прогнозы показывают, что произойдет это, скорее всего, в последней декаде сентября, когда на синоптическую авансцену Европейской России выйдет обширный скандинавец, который и подарит нам настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой", – сказал синоптик.
Он добавил, что ночами воздух будет остывать до плюс 1 – плюс 6 с вероятностью предутренних очаговых заморозков, а днем столбики будут подниматься до плюс 11 – плюс 16 градусов.
Ранее Тишковец рассказал, что к понедельнику москвичи окажутся в "климатическом прошлом", когда температурный фон будет соответствовать маю – июлю. По словам специалиста, воздух прогреется до 24 градусов тепла, но уже во вторник температура упадет до 16 градусов.
"Утро": до 18 градусов тепла ожидается в четверг в Москве
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