Посольство Казахстана в РФ поздравило москвичей с Днем города

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Посольство Казахстана в России поздравило жителей Москвы с Днем города. В дипмиссии назвали российскую столицу одним из красивейших городов мира.
"Это особый праздник, который объединяет всех, кто живет и работает в российской столице. Москва – один из красивейших городов мира, поражающий своим великолепием, достоинством и самобытностью, удивительным притяжением и древней священной простотой", – говорится в сообщении посольства.
В поздравлении отмечается, что Москва с каждым годом преображается: совершенствуется транспортная инфраструктура, становится более комфортной городская среда.
"И сегодня Первопрестольная органично сочетает в себе историческое наследие с динамизмом современного мегаполиса. Желаем Москве дальнейшего процветания, а ее жителям – здоровья, мира, любви и благополучия!" – добавили в посольстве.
В эти выходные, 11 и 12 сентября, Москва отмечает свой 874-й день рождения. По решению властей в столице не будут проводить масштабные концерты и шоу по случаю Дня города. Однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города.
Москвичам рассказали, как можно провести День города
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