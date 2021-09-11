Москва 24 стала лауреатом премии "ТЭФИ-Мультимедиа"

Фото: Москва 24

Проекты холдинга "Москва Медиа" стали лауреатами первой национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа". Церемония награждения прошла 11 сентября в Сочи.

В рамках номинации "Социальная акция, Диджитал СМИ" был награжден специальный проект сайта Москва 24 "Домашнее насилие".

В номинации "Ведущий информационной программы, Телевидение" награды удостоился Иван Базанов за программу "Новости" на телеканале Москва 24.

В категории "Авторская программа, Диджитал СМИ" были отмечены программа "Теона Контридзе – О любви, музыке и Грузии" с Давидом Виннером, YouTube-канал "Историс – Откройте, Давид!".

Национальная премия "ТЭФИ-Мультимедиа" является профессиональной премией в сфере журналистики, которая объединяет все средства массовой информации. В этом году на нее поступило 1200 заявок, в качестве номинантов были допущены 898. Всего экспертным советом было отобрано 75 проектов из разных регионов России.

Ранее заместитель главного редактора – главный продюсер Объединенной редакции московских СМИ "Москва Медиа" Дмитрий Грачев стал лауреатом премии "Медиа-менеджер России – 2021" в номинации "Медиахолдинги"/Региональные". Его наградили за проведение полного ребрендинга телеканала Москва 24 в кратчайшие сроки.