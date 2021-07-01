Главный продюсер "Москва Медиа" стал лауреатом премии "Медиа-менеджер России – 2021"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

1 июля в Москве прошла церемония награждения премии "Медиа-менеджер России – 2021".

Лауреатом в номинации "Медиахолдинги"/Региональные" стал заместитель главного редактора – главный продюсер Объединенной редакции московских СМИ "Москва Медиа" Дмитрий Грачев. Его наградили за проведение полного ребрендинга телеканала Москва 24 в кратчайшие сроки.

В медиахолдинг "Москва Медиа" входят телеканал Москва 24 и "Москва Доверие", радиостанции Москва FM, Capital FM, Радио Москвы, АГН "Москва" и информационный портал m24.ru.

Национальная премия "Медиа-Менеджер России" вручается с 2001 года. Лауреатов определяет жюри, в состав которого входят лауреаты премии прошлых лет и отраслевые эксперты.

С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте премии.

Ранее телеканал Москва 24 стал победителем конкурса "Золотой луч". Он победил в двух номинациях: "Лучшая ведущая" и "Лучший региональный телеканал". Статуэтку лучшей ведущей получила Мария Рыбакова.

