Собянин вручил государственные награды выдающимся жителям столицы

17:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин наградил выдающихся жителей Москвы, передает Агентство "Москва".
Мэр отметил, что проведение торжественного мероприятия в очном формате на сегодняшний день могут себе позволить далеко не все страны.
"Благодаря слаженной работе всех наших организаций, учреждений, предприятий, и, конечно, вас – представителей самых разных специальностей: работников здравоохранения, образования, культуры, строителей, энергетиков, всех, кто своим трудом, умением, отношением к городу, своему делу стоял все это время на своем посту и выполнял свой долг. Вы все достойные люди, и еще раз спасибо вам огромное от себя лично, москвичи. Прошу передать поздравления и благодарность своим коллективам", – сказал Собянин.
Градоначальник отметил, что Москва функционировала даже в самые сложные периоды пандемии. В частности, работал общественный транспорт, различные предприятия, организации, учреждения культуры, функционировала экономика.
"Это стало возможным благодаря огромному труду наших медиков, которых мы сегодня тоже будем чествовать, но и не только их", – добавил мэр.
Уточняется, что директор ГБУЗ "Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы" Николай Потекаев удостоен ордена Дружбы. Он руководил научно-практическим центром, который создал крупнейшую лабораторию ПЦР-тестирования.
Знак отличия "За заслуги перед Москвой" получил генеральный директор ПАО "Россети Московский регион" Петр Синютин. Данная компания обеспечивала город светом во время пандемии.
Благодарность мэра города была объявлена и Алексею Репику, который создал завод АО "Р-Фарм" по производству вакцины.
Москвичи также получили ордена Почета, "Родительской славы", медали "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, знаки отличия "За заслуги перед Москвой", "За безупречную службу городу Москве", благодарности президента России и благодарности мэра Москвы.
Ранее Собянин вручил благодарности руководителям НКО и волонтерам города. Он наградил 45 лауреатов, среди которых глава благотворительного фонда "Дорога милосердия" Елена Божок, президент благотворительного фонда помощи детям с ДЦП "Адели" Александр Гарайко, руководитель программ благотворительного фонда "Единение" Нина Петровская.
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