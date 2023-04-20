Швыдкой сообщил об увеличении количества номинаций премии ТЭФИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Количество номинаций Национальной телевизионной премии ТЭФИ увеличится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента фонда "Академия Российского телевидения", специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

По его словам, подобное решение необходимо, чтобы охватить все многообразие телевизионного процесса, так как он расширился в том числе в связи с проведением спецоперации на Украине.

"Важнейшим событием для экрана, да и для нашей жизни является специальная военная операция на Украине. Это событие находит отражение в самых разных телевизионных форматах – ток-шоу, репортажи, специальные репортажи, фильмы", – заявил Швыдкой.

По его словам, подобный сегмент эфира стал очень важным. Его, считает спецпредставитель президента, следует вынести в особые номинации, однако это не означает, что ТЭФИ начнет снижать критерии отбора.

Ранее президента фонда рассказал, что в этом году церемония вручения телепремии состоится осенью. Спецпредставитель Швыдкого также поделился, что сейчас прорабатывается вопрос об организации международного проекта "Русские сезоны" в Таиланде в 2024 году.