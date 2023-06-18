Путин предложил привлекать гражданских специалистов к работе с военнослужащими

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

К работе с военнослужащими необходимо привлекать гражданских специалистов, считает Владимир Путин. Об этом глава государства сказал на заседании с военкорами. Отрывок из эфира программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

По словам президента, он уже обсуждал этот вопрос с российским министерством обороны.

"Я бы не стеснялся привлекать гражданских специалистов, которые умеют эффективно работать с определенной категорией наших ребят, особенно воюющих ребят. Психологи нужны, хорошие педагоги, историки, знающие дело", – подчеркнул он.

Также глава государства обсудил с участниками встречи систематизацию сбора новых идей по СВО. По его мнению, нет смысла создавать отдельную рабочую группу при президенте, однако системная работа должна быть налажена.

Путин сделал акцент на том, что в Вооруженных силах РФ должно быть единоначалие.

"Это тонкая вещь, но собирать информацию и селектировать ее по наиболее перспективным техническим средствам, военно-техническим, конечно, было бы очень здорово", – резюмировал он.

Ранее Путин поблагодарил участвующих в СВО добровольцев за мотивацию и их готовность встать на защиту Родины. Он также обратил внимание на героические действия российских военнослужащих в Марьинке.

Кроме того, глава государства отметил, что с момента начала спецоперации РФ на Украине проявилась сплоченность российского общества. Он назвал это преимуществом РФ.

До этого президент рассказал, что члены "Движения первых" отправили более 1,5 миллиона писем поддержки бойцам, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Путин выразил уверенность, что российские солдаты всегда ждут эти послания и хранят их как самое ценное.



Владимир Путин встретился с российскими военкорами