Путин поблагодарил участвующих в СВО добровольцев за мотивацию

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Добровольцев, которые отправились в зону проведения спецоперации РФ на Украине, необходимо благодарить за мотивацию и их готовность встать на защиту Родины, заявил Владимир Путин. Отрывок из эфира программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

"Что же им можно пожелать? Не только пожелать. Их нужно поблагодарить за эту мотивацию и готовность защищать нашу общую большую Родину", – подчеркнул он.

Глава государства также обратил внимание на героические действия российских военнослужащих в Марьинке. Путин рассказал, как ему удалось выйти на связь с тем, кто командует войсками в этом районе.

"Я ему задаю вопрос: "Как у вас с ребятами выстроены отношения?" И он, не задумываясь отвечает: "Я в них абсолютно уверен", – передает президент свой разговор с командиром.

Путин отметил, что с момента начала СВО проявилась сплоченность российского общества. Он назвал это преимуществом РФ. Российский лидер также указал на огромную работу, проделанную СМИ.

Ранее глава государства сообщил, что цели спецоперации на Украине при необходимости корректируются, однако в целом остаются прежними.

Он также рассказал, как многие раненые военнослужащие стремятся вернуться в зону боевых действий.

Президент вспомнил о трех братьях, которые выполняют боевые задачи на запорожском направлении. Путин признался, что вынужден был позвонить старшему и потребовать, чтобы один из них отправился домой.



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