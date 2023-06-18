Путин рассказал, как многие раненные в СВО возвращаются к боевым действиям

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Многие раненые военнослужащие стремятся вернуться в зону боевых действий, отметил Владимир Путин. Отрывок из эфира программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

"Возвращаются многие, я вчера с ребятами разговаривал, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? "Вернусь в зону СВО к своим товарищам". Практически все", – рассказал он.

Глава государства вспомнил о трех братьях, которые являются участниками спецоперации РФ на Украине. По его словам, они выполняют боевые задачи на запорожском направлении. Путин признался, что вынужден был позвонить старшему и потребовать, чтобы один из них отправился домой.

Ранее Путин оценил ситуацию с набором контрактников и добровольцев в ВС РФ. Он охарактеризовал ее пословицей "Русский мужик медленно запрягает, зато быстро едет". По его словам, с начала года в армию удалось привлечь порядка 156 тысяч человек.

Президент также затронул вопрос мобилизованных в зоне СВО, в частности, их ротации. Он отметил, что конкретных сроков для этого процесса не предусмотрено, все будет зависеть от фактической ситуации, однако рано или поздно людей нужно будет возвращать домой.

При этом он напомнил, что для мобилизованных предусмотрены регулярные отпуска и абсолютное большинство из них возвращается.



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