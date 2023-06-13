Путин подтвердил, что участники СВО из числа заключенных получают помилование

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Участники спецоперации на Украине действительно получают помилование, однако в случае повторного нарушения закона они должны отвечать по закону. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с военкорами.

В ходе мероприятия один из журналистов заметил, что вернувшиеся с СВО рецидивисты "бросают тень" на остальных военнослужащих из числа заключенных. На это президент заметил, что защитникам Родины должна быть "честь и хвала", но в случае повторных правонарушений или преступлений они должны нести наказание.

"Они же получают сразу, я же подписываю указы о помиловании. Но, действительно, есть рецидивы. Тогда человек должен отвечать по всей строгости закона, чего бы там ни происходило", – сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что уровень рецидивов среди участников спецоперации в 10 раз меньше, чем среди обычных заключенных, где он доходит до 40%. Повторные нарушения закона неизбежны, но они минимальны, заверил он.

До этого президент оценил ситуацию с набором контрактников и добровольцев в ВС РФ. Он охарактеризовал ее пословицей "Русский мужик медленно запрягает, зато быстро едет". По его словам, с начала года в армию удалось привлечь порядка 156 тысяч человек.

