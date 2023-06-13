Путин охарактеризовал пословицей ситуацию с набором в Вооруженные силы РФ

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Владимир Путин положительно оценил процесс набора военнослужащих в Вооруженные силы РФ. По его словам, с начала года в российскую армию вступили свыше 150 тысяч контрактников и 6 тысяч добровольцев, сообщает ТАСС.

"Мы начиная с января этого года <...> набрали свыше 150 тысяч (контрактников. – Прим. ред.), а вместе с добровольцами – 156 тысяч человек. <...> Знаете, как у нас говорят: "Русский мужик медленно запрягает, зато быстро едет". Люди добровольно встают на защиту Отечества", – сказал президент в ходе встречи с военными корреспондентами.

Глава государства также затронул вопрос мобилизованных в зоне СВО, в частности, их ротации. Он отметил, что конкретных сроков для этого процесса не предусмотрено, все будет зависеть от фактической ситуации, однако рано или поздно людей нужно будет возвращать домой.

"Конечно, когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой, и такой вопрос безусловно в министерстве обороны обсуждается", – подчеркнул Путин.

При этом он напомнил, что для мобилизованных предусмотрены регулярные отпуска и абсолютное большинство из них возвращается. Среди исключений – те, кто заболел и у кого возникли неожиданные семейные обстоятельства.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ и добровольческих отряд "Ахмат" подписали первый контракт, определяющий деятельность подразделений в зоне спецоперации. Документ, в частности, позволяет бойцам и членам их семей претендовать на меры социальной защиты и поддержки от государства.



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