Минобороны РФ подписало первый контракт с добровольческим отрядом "Ахмат"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минобороны РФ и добровольческих отряд "Ахмат" подписали первый контракт, определяющий деятельность подразделений в зоне спецоперации. Об этом сообщает ведомство.

"В рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации (Сергея Шойгу) об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом "Ахмат", подготовленным Российским университетом специального назначения", – цитирует ведомство ТАСС.

Подписанный документ, как пояснили в ведомстве, определяет не только правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений в зоне СВО, но и позволяет бойцам и членам их семей претендовать на меры социальной защиты и поддержки от государства.

В свою очередь, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что формирование подразделения осуществлялось под контролем главы Чечни Рамзана Кадырова. Граждане, отправившиеся в зону боевых действий, пояснил он, "на фронте сражались плечом к плечу с другими подразделениями".

"Данное подразделение за эти год и три месяца на передовую непосредственно через себя подготовило и направило тысячи и десятки тысяч добровольцев", – добавил командир спецназа.

Как ранее сообщил заместитель министра обороны РФ Николай Панков, добровольческие подразделения подпишут контракты с Минобороны до 1 июля. По его словам, подобные меры поспособствуют повышению боевых возможностей и эффективности российских сил в составе добровольческих формирований.



Шойгу подписал приказ о порядке организации деятельности добровольцев