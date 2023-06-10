Будущие контрактники рассказали о своей решимости записаться на военную службу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Будущие военнослужащие по контракту, которые пришли в единых столичный пункт отбора, назвали причины такого решения. Они рассказали о решимости служить в армии.

"Есть профессия такая – защищать родину. Вот пошел, решил, может чем-нибудь пригожусь", – отметил мужчина.

По словам другого пришедшего, для него примером являются его друзья и родственники, которые служат по контракту.

"Я занимался много спортом, учился в военной школе, поэтому такая есть некая мечта. Если решение принял – нужно действовать, и надо быть храбрым и иметь мужество", – сказал он.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram имеет подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих.

Ранее посетители единого столичного пункта отбора на контрактную службу рассказали о своей готовности защищать государство с оружием в руках. По словам будущих контрактников, их решение является добровольным, оно продиктовано чувством долга перед страной.

Будущие контрактники назвали чувство патриотизма своей главной мотивацией