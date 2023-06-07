Совфед одобрил закон об учреждении Дня военной присяги 21 ноября

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В Совфеде РФ одобрили закон, который устанавливает 21 ноября как День военной присяги, сообщает РИА Новости.

"Законопроектом устанавливается памятная дата России – 21 ноября – День военной присяги", – указано в пояснительной записке.

Как следует из пояснительных материалов, учреждение даты способствует воспитанию граждан России, прежде всего молодежи, в духе преданности и служения Родине на исторических примерах верности воинов священному долгу.

О планах учредить День военной присяги стало известно в 2017 году. Отмечается, что дата связана с историей раздела Черноморского флота после распада СССР.

В 1992 году Черноморский флот отказался принимать военную присягу Украине, а в апреле был подписан указ о его переходе под юрисдикцию РФ. По мнению экспертов, событие стало "ключевым моментом в морально-психологической подготовке вооруженных сил и формировании настоящих патриотических чувств и ценностей".

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