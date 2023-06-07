15:12Общество
Совфед одобрил закон об учреждении Дня военной присяги 21 ноября
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Совфеде РФ одобрили закон, который устанавливает 21 ноября как День военной присяги, сообщает РИА Новости.
"Законопроектом устанавливается памятная дата России – 21 ноября – День военной присяги", – указано в пояснительной записке.
Как следует из пояснительных материалов, учреждение даты способствует воспитанию граждан России, прежде всего молодежи, в духе преданности и служения Родине на исторических примерах верности воинов священному долгу.
О планах учредить День военной присяги стало известно в 2017 году. Отмечается, что дата связана с историей раздела Черноморского флота после распада СССР.
В 1992 году Черноморский флот отказался принимать военную присягу Украине, а в апреле был подписан указ о его переходе под юрисдикцию РФ. По мнению экспертов, событие стало "ключевым моментом в морально-психологической подготовке вооруженных сил и формировании настоящих патриотических чувств и ценностей".
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