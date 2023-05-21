Записавшиеся на военную службу по контракту назвали патриотизм основным мотивом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Записавшиеся на военную службу по контракту в пункте отбора по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1 назвали патриотизм основным мотивом.



"Чувство патриотизма и выполнение присяги. Я один раз давал присягу. Народ в опасности – надо защитить. Поэтому я пошел на военную службу", – рассказал один из добровольцев.

Другой пришедший мужчина в пункт отбора заявил, что военная контрактная служба предоставляет хороший заработок и стабильность. Он подчеркнул, что предки также сражались и защищали страну.

О работе пункта и условиях набора на контрактную службу желающие могут узнать по телефону 117 или ознакомится с подробностями на портале mos.ru, а также в чат-боте Telegram.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист Российской Федерации и лидер рок-группы "Ва-Банкъ" Александр Скляр посетил пункт отбора.

Музыкант отметил важность поддержки бойцов, которые отправляются в зону СВО. Он добавил, что военные должны получать поддержку тех, кто остается вне боевых действий, и понимать, что каждый делает свое дело.

