Лидер группы "Ва-Банкъ" посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист Российской Федерации и лидер рок-группы "Ва-Банкъ" Александр Скляр посетил пункт отбора на контрактную службу, который находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Музыкант считает, что все граждане принимают участие в одном большом деле.

"И мы как музыканты хотели приехать и посмотреть, как происходит весь этот процесс, как проходит набор по контракту", – сказал Скляр.

Музыкант отметил важность поддержки бойцов, которые отправляются в зону СВО. Он добавил, что военные должны получать поддержку тех, кто остается вне боевых действий, и понимать, что каждый делает свое дело.

О работе пункта и условиях набора на контрактную службу желающие могут узнать по телефону 117 или ознакомится с подробностями на портале mos.ru. Кроме того, с 4 апреля работает чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Ответы на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки можно получить в чат-боте Telegram.

Ранее скрипач Петр Лундстрем посетил и высоко оценил работу пункта отбора на военную службу по контракту в Москве. По словам музыканта, поступить на контрактную службу изъявили большое число желающих. Лундстрем также отметил слаженную работу пункта.

