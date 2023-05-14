Волонтеры: деталями прохождения контрактной службы чаще всего интересуется молодежь

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Молодежь чаще других интересуется деталями прохождения службы по контракту. Об этом рассказали волонтеры единого пункта отбора на контрактную службу.

Волонтер Игорь, который дежурит у метро "Нагатинская", отметил, что специалисты консультируют граждан, проявляющих интерес к данному вопросу. Желающие могут оставить свой номер, который волонтеры передадут в пункт отбора на контрактную службу.

"На протяжении всего дня приходит немалое количество людей, они действительно интересуются, спрашивают. Негатива по отношению к контрактной службе я не наблюдал", – подчеркнул он.

Волонтер Дмитрий, который консультирует у метро "Автозаводская", уточнил, что специалисты рассказывают гражданам о деталях прохождения службы по контракту, а также о привилегиях.

"В основном подходят граждане 30–35 лет, даже женщины интересуются", – добавил он.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Обслуживание проходит в режиме одного окна с 09:00 до 20:00.

Кроме того, россияне могут зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг, найти необходимый сервис и подать заявление с целью последующего заключения военного контракта с Минобороны РФ. Все заключение происходит в электронном виде.



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