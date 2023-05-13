Волонтеры подробно разъяснили порядок записи на военную службу по контракту

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Столичные волонтеры продолжают консультировать россиян по вопросам прохождения военной службы по контракту. У них можно получить буклет и узнать о всех интересующих тонкостях, рассказали волонтеры единого пункта отбора на контрактную службу.

"Люди чаще всего подходят и интересуются денежным вознаграждением, льготами и сроками прохождения службы. Иногда к нам подходят бабушки и дедушки и интересуются, можно ли им пойти в армию. Их порыв мы понимаем, но вынуждены вежливо отказывать", – поделился волонтер Артем Воинский.

Другой волонтер Анастасия Боброва добавила, что если человек после консультации всерьез задумывается о заключении контракта, ему советуют обратиться за дополнительной информацией по номеру 117, а затем посетить единый пункт отбора на контрактную службу.

Там граждане проходят медкомиссию, после чего на основании физической подготовки, образования и навыков им подбирается военно-учетная специальность.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Обслуживание проходит в режиме одного окна с 09:00 до 20:00.

Кроме того, россияне могут зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг, найти необходимый сервис и подать заявление с целью последующего заключения военного контракта с Минобороны РФ. Все заключение происходит в электронном виде.

Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова вернулся к обычному режиму работы