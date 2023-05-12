Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российская телеведущая Марина Ким посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Она отметила, что хочет поддержать тех, кто готов отправиться на выполнение боевых задач.

"Я вижу, что город постарался обеспечить заботой тех людей, которые проявили желание защитить Родину. Это очень приятно, все грамотно, толково организовано, человек попадает как в МФЦ, сразу в сферу, где может за два-три часа пройти медкомиссию, заполнить анкету, пройти психологический тест и получить решение "годен", и подписать контракт с российской армией", – заявила телеведущая.

Вместе с этим Ким назвала подобное желание благородным. В пункте, отметила она, ко всем относятся по-человечески. Телеведущая рассказала, что центр оснащен всем необходимым, чтобы военные занимались своим делом. Кроме того, она отметила работу волонтеров, которые помогают посетителям, а также удобную навигацию.

Ранее столичный пункт отбора на военную службу по контракту посетила певица и заслуженная артистка РФ Зара. Она отметила свое удивление большим количеством добровольцев.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Обслуживание проходит в режиме одного окна с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова вернулся к обычному режиму работы