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Известный российский рэпер Рич посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова, 5, строение 1.

Музыкант приехал туда, чтобы поддержать тех, кто отправится на выполнение служебных задач. По его словам, общественные деятели должны оказывать поддержку тем, кто решил пойти служить по контракту.

"Любая военная работа сопровождается песнями, какими-то фильмами, картинами. И поэтому, безусловно, художники всегда должны взаимодействовать с солдатами и поддерживать их", – заявил он.

Рэпер добавил, что это вдохновляет и самих музыкантов, и художников, они отражают все это в искусстве.

Ранее столичный пункт отбора на военную службу по контракту посетила певица и заслуженная артистка РФ Зара. Она отметила большое количество добровольцев.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Обслуживание проходит в режиме одного окна с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, россияне могут зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг, найти необходимый сервис и подать заявление с целью последующего заключения военного контракта с Минобороны РФ. Все заключение происходит в электронном виде.

Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова вернулся к обычному режиму работы