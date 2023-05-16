Скрипач Петр Лундстрем посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: телеграм-канал "Петр Лундстрем"

Скрипач Петр Лундстрем посетил и высоко оценил работу расположенного по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, столичного пункта отбора на военную службу по контракту.

По словам скрипача, поступить на службу по контракту изъявили большое число желающих. Он также отметил слаженную работу пункта.

"Меня впечатлило, что очень много людей. Это, честно говоря, успокаивает и вселяет надежду. Конечно, есть очереди, это естественный процесс", – сказал Лундстрем.

Он уточнил, что весь поток желающих поступить на службу по контракту распределен совершенно равномерно, поэтому процесс движется системно.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Всю информацию о работе центра и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

