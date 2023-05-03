Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Центр расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

"Если есть действительно польза от посещения артистами таких центров с точки зрения мотивации, с точки зрения общения с теми людьми, которые собираются пройти воинскую службу в зоне проведения СВО, то, конечно, я буду делать все от себя зависящее", – подчеркнул он.

Запашный добавил, что он и его брат осознают, что психологическая помощь тоже имеет большое значение. По его словам, все, что имеет отношение к помощи на "гражданке", является важным.

Вместе с этим артист отметил, что он посещает госпитали и реабилитационные центры, чтобы поддержать участников спецоперации на Украине.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Всю информацию о работе центра и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее пункт посетил советский и российский актер Валерий Баринов. Он решил лично поддержать бойцов. Артист высоко оценил работу специалистов и уровень организации приема людей.

Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками