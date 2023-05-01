Волонтер рассказала, кто чаще всего интересуется возможностью военной службы по контракту

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Контрактной службой чаще интересуются молодые люди от 20 до 30 лет. Об этом рассказала волонтер единого центра отбора на службу по контракту по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1 Полина Персидских.

"Наша задача заключается в информировании граждан Российской Федерации и иностранцев про прохождение контрактной службы в армии России. Люди часто подходят, интересуются и спрашивают", – сказала волонтер.

Она отметила, что граждане в основном интересуются с какого и до какого возраста берут на службу. Также интересует берут ли иностранцев. Кроме того, интересуются адресами, куда можно обратиться, куда звонить и где посмотреть информацию.

"Также людям интересно на какой срок заключается контакт, он заключается от 1 года. И последние, чем интересуются люди, это материальное обеспечение", – добавила Персидских.

По ее мнению, работа волонтеров осуществляется очень эффективно, так как в течение дня подходит очень много молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. Она отметила, что подходят и пожилые люди. Например, может подойти бабушка, желающая отнести листовки с информацией внукам, которые выпускаются из кадетского корпуса.

"Людям интересно и пока мы волонтерим, надеемся что с каждым днем их будет только больше и больше", – сказала Персидских.

Волонтер центра Георгий Левченко отметил, что в настоящее время волонтеры информируют граждан о контрактной службе. Он считает, что России необходима любая помощь. Левченко подчеркнул, что также надо рассказывать людям о возможности стать защитником родины.

"Потому что многие люди без нас не узнали бы о таком наборе, а узнав принимают для себя важное решение встать на защиту нашей родины", – сказал волонтер.

По его словам, к волонтерам часто подходят бывшие военнослужащие и пожилые люди, которые благодарят волонтеров за "большое дело, которое мы делаем для защиты родины". Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что граждане задают вопросы волонтерам из единого пункта по отбору на контрактную службу, может ли служба по контракту стать альтернативой срочной, а также о возможностях службы в тылу.

Волонтер Никита Мосинов рассказал, что был случай, когда мужчины задавали вопросы по контрактной службе, а в ходе общения выяснилось, что их друзья в настоящее время проходят службу в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что вероятнее всего эти мужчины пойдут защищать Родину.



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