"Сурганова и оркестр" дали концерт в ходе посещения пункта отбора на контрактную службу

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Основатели коллектива "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова и Валерий Тхай высоко оценили уровень организации единого столичного пункта отбора на контрактную службу.

Центр находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

"Желающий приходит, отдает документы, потом его направляют на медосмотр, на комиссию, решающую, может ли он выполнять свой гражданский долг, участвовать в СВО или нет по каким-то причинам. Можно тут же, не выходя из этого здания, решить какие-то финансовые проблемы, если есть какие-то задолженности, какие-то недорешенные вопросы с банками", – поделилась Сурганова.

Гости пункта смогут отдохнуть там и дождаться результатов комиссии. Коллектив дал небольшое выступление в поддержку добровольцев. В свою очередь, Тхай заявил, что посетители пункта были заинтересованы их маленьким концертом. По его словам, задача артистов в этом вопросе – подарить добровольцам живую энергию и позитив, потому что они идут на серьезное дело.

До этого пункт на улице Яблочкова посетил российский актер Иван Стебунов. По его мнению, центр создали со всеми необходимыми условиями.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся 3 апреля. Все желающие могут посетить его в рабочие часы – с 09:00 до 20:00. Обслуживание проходит в режиме одного окна.

Всю информацию о пункте и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.